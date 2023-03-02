Число погибших в результате удара по многоэтажке в Запорожье выросло до четырех человек

2 марта, 10:57
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В результате российского удара по многоэтажке в Запорожье погибли по меньшей мере четыре человека (Фото:Запорожская областная прокуратура)

В результате российского удара по многоэтажке в Запорожье погибли по меньшей мере четыре человека (Фото:Запорожская областная прокуратура)

Число погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Запорожье в ночь на четверг, 2 марта возросло до четырех человек.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По предварительным данным, погибли четыре человека, восемь ранены, еще пятеро считаются пропавшими без вести — среди них ребенок.

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В ОГПУ сообщили, что в связи с ракетным ударом РФ начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар с ЗРК С-300 по Запорожью. Вражеские ракеты попали в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир. Обломками и взрывной волной также повреждены многоэтажки, расположенные рядом и авто местных жителей.

На данный момент известно о четырех погибших и восьми раненых. В то же время удалось спасти 11 человек, среди них — беременная женщина. Еще 20 человек были эвакуированы из дома.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Обстрел Запорожская область Запорожье Офис генерального прокурора Война России против Украины Ракетный удар генпрокурор Украины

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