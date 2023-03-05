Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Запорожье выросло до 13

5 марта, 07:16
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Российская ракета убила 13 человек в запорожской пятиэтажке (Фото:ГСЧС)

Российская ракета убила 13 человек в запорожской пятиэтажке (Фото:ГСЧС)

Число погибших в результате российского ракетного удара по жилой пятиэтажке в Запорожье на четвертый день разбора завалов возросло до 13 человек.

Об этом сообщили в областной ГСЧС утром в воскресенье, 5 марта.

Поисково-спасательные работы продолжаются четвертые сутки. К работам привлечены всего 23 единицы техники и 101 человек, среди которых 60 спасателей ГСЧС.

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В настоящее время коммунальные службы вывезли уже более 853 тонн строительных обломков.

В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар из ЗРК С-300 по Запорожью. Вражеские ракеты попали в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир. Известно по меньшей мере о 13 погибших, среди которых семья с восьмимесячной девочкой.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожская область Запорожье ГСЧС ЗРК С-300 Многоэтажка Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

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