Известно об одном погибшем в результате российского удара по Запорожью — Зеленский

10 августа, 20:31
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Последствия российского обстрела (Фото:голова ЗОВА Малашко/Telegram)

Последствия российского обстрела (Фото:голова ЗОВА Малашко/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара оккупантов по Запорожью погиб по меньшей мере один человек.

В Telegram Зеленский отметил, что от удара российской ракетой по гражданскому зданию начался пожар.

«По состоянию на сейчас известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые», — сообщил президент.

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Глава Запорожской ОВА Юрий добавил, что известно о семи пострадавших.


В четверг, 10 августа, оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры Запорожья.

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Малашко отмечал, что россияне ударили по очень людной в это время территорий.

Накануне вечером Россия нанесла ракетный удар по спальному району областного центра. В результате удара начался пожар в хозяйственном здании.

В результате ракетного удара погибли двое мирных жителей, еще одна женщина скончалась ночью в больнице. Девять граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожье Войска РФ Владимир Зеленский

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