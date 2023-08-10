Известно об одном погибшем в результате российского удара по Запорожью — Зеленский
Последствия российского обстрела (Фото:голова ЗОВА Малашко/Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара оккупантов по Запорожью погиб по меньшей мере один человек.
В Telegram Зеленский отметил, что от удара российской ракетой по гражданскому зданию начался пожар.
«По состоянию на сейчас известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые», — сообщил президент.
Глава Запорожской ОВА Юрий добавил, что известно о семи пострадавших.
В четверг, 10 августа, оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры Запорожья.
Малашко отмечал, что россияне ударили по очень людной в это время территорий.
Накануне вечером Россия нанесла ракетный удар по спальному району областного центра. В результате удара начался пожар в хозяйственном здании.
В результате ракетного удара погибли двое мирных жителей, еще одна женщина скончалась ночью в больнице. Девять граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.