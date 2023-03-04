Последствия российского обстрела. В Запорожье из-под завалов дома извлечены еще три тела, общее количество погибших возросло до 10 4 марта, 07:53 Последствия российской атаки 2 марта на жилой дом в Запорожье (Фото:ГУ ГСЧС в Запорожской области/Facebook)

По состоянию на утро 4 марта, в результате российской атаки 2 марта на жилой дом в Запорожье спасатели деблокировали тела еще троих погибших жителей. Общее число погибших выросло до десяти.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.

Как отмечается, уже двое суток спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по жилому дому. В круглосуточном режиме спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома.

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Коммунальные службы Запорожья вывезли более 333 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 92 жителям дома и родственникам пострадавших.

В ночь на 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар с ЗРК С-300 по Запорожью. Вражеские ракеты попали в жилую пятиэтажку, разрушены более десяти квартир. Удалось спасти более 20 человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на российский обстрел будет как военный, так и юридический ответ .