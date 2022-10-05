Армия РФ атаковала ракетами Запорожье: глава ОВА сообщил подробности 5 октября, 10:16 По Запорожью был нанесен ракетный удар (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в среду, 5 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

По его словам, под удар оккупантов попал сам город и его окраины.

Были разрушены объекты инфраструктуры Информация о пострадавших уточняется.

Видео дня

Также глава ОВА сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

Рано утром 3 октября оккупанты ударили ракетами по Запорожью. были разрушены объекты инфраструктуры, в том числе реабилитационный центр, где обучались дети с особыми потребностями.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ