Запорожье атаковали ракетами Искандер, одну из них сбили над городом: глава ОВА показал обломки 5 октября, 12:13 Россия ударила по Запорожью ракетами Искандер-К (Фото:Александр Старух/facebook.com)

Утром в среду, 5 октября, Россия ударила по Запорожью ракетами Искандер-К. Одну из них сбили над городом силы противовоздушной обороны.



Об этом у себя в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

После того, как ПВО сбила ракету, ее обломки упали на город в его разных частях.

«Если бы эта ракета достигла цели, разрушения были значительно масштабнее», — написал Старух.

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Также он опубликовал фото обломков ракеты.

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью и его окраинам. Были разрушены объекты инфраструктуры.



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