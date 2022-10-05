Запорожье атаковали ракетами Искандер, одну из них сбили над городом: глава ОВА показал обломки
Россия ударила по Запорожью ракетами Искандер-К (Фото:Александр Старух/facebook.com)
Утром в среду, 5 октября, Россия ударила по Запорожью ракетами Искандер-К. Одну из них сбили над городом силы противовоздушной обороны.
Об этом у себя в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.
После того, как ПВО сбила ракету, ее обломки упали на город в его разных частях.
«Если бы эта ракета достигла цели, разрушения были значительно масштабнее», — написал Старух.
Также он опубликовал фото обломков ракеты.
Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью и его окраинам. Были разрушены объекты инфраструктуры.