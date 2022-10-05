Запорожье атаковали ракетами Искандер, одну из них сбили над городом: глава ОВА показал обломки

5 октября, 12:13
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Россия ударила по Запорожью ракетами Искандер-К (Фото:Александр Старух/facebook.com)

Россия ударила по Запорожью ракетами Искандер-К (Фото:Александр Старух/facebook.com)

Утром в среду, 5 октября, Россия ударила по Запорожью ракетами Искандер-К. Одну из них сбили над городом силы противовоздушной обороны.

Об этом у себя в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

После того, как ПВО сбила ракету, ее обломки упали на город в его разных частях.

«Если бы эта ракета достигла цели, разрушения были значительно масштабнее», — написал Старух.

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Также он опубликовал фото обломков ракеты.

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью и его окраинам. Были разрушены объекты инфраструктуры.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Запорожье Ракетные удары Искандер Война России против Украины

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