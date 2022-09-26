Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: власти рассказали о последствиях
Оккупанты ночью ударили ракетами по Запорожью (Фото:Александр Старух/facebook.com)
В ночь на понедельник, 26 сентября, российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью.
Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
В результате ракетой атаки РФ повреждения получили жилые дома, в которых вылетели окна. Также были повреждены образовательное учреждение и заведение здравоохранения.
Кроме того, пострадал гаражный кооператив. Там произошел пожар, повреждены автомобили.
В ночь на 25 сентября оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. Были повреждены объекты инфраструктуры, три человека получили ранения.
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