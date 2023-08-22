Россия ночью атаковала Запорожье — повреждены четыре многоэтажки

22 августа, 08:03
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В результате российского удара по Запорожью повреждены многоэтажки (Фото:Анатолий Куртев/Телеграм)

В результате российского удара по Запорожью повреждены многоэтажки (Фото:Анатолий Куртев/Телеграм)

Российские оккупанты в ночь на вторник, 22 августа, атаковали Запорожье. Пострадавших в результате удара нет.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Из-за взрывной волной повреждены четыре многоэтажных дома. На месте работают все службы, развернули палатку помощи жителям.

Видео дня

Анатолий Куртев/Telegram
Фото: Анатолий Куртев/Telegram
Анатолий Куртев/Telegram
Фото: Анатолий Куртев/Telegram

Ночью и утром в нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Кроме Запорожья, Россия атаковала Кривой Рог. В результате удара там повреждены более 20 частных домов и энергоинфраструктура, ранен один человек.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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