Почти 60% Запорожской области оккупировано — ОВА 5 июня, 23:00 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный российскими оккупантами дом в Запорожской области (Фото:Суспільне.Запоріжжя)

Российские войска временно оккупировали около 60% территории Запорожской области, на части территории продолжаются боевые действия.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух на совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Старух доложил президенту, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои, сообщает пресс-служба ОП.

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По словам главы ОВА, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

Кроме того, отмечается, что в Запорожье созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

«Последние 15 дней самое большое количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя», – сказал начальник ОВА.

Президент поручил руководству Запорожской области предоставить всю необходимую помощь лицам, перемещенным с временно оккупированных территорий.

«Многие люди приезжают из населенных пунктов, которые временно оккупированы врагом. Должны сосредоточиться на том, чтобы решить их бытовые проблемы, обеспечить переселенцев жильем. Также нужно позаботиться о трудоустройстве этих людей. Уверен, что среди них квалифицированные специалисты», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в воскресенье, 5 июня, посетил передовые позиции украинских военнослужащих в Запорожской области.



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