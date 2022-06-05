Почти 60% Запорожской области оккупировано — ОВА

5 июня, 23:00
Цей матеріал також доступний українською
Разрушенный российскими оккупантами дом в Запорожской области (Фото:Суспільне.Запоріжжя)

Разрушенный российскими оккупантами дом в Запорожской области (Фото:Суспільне.Запоріжжя)

Российские войска временно оккупировали около 60% территории Запорожской области, на части территории продолжаются боевые действия.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух на совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Читайте также:

Украинский военный рядом с неразорвавшимся снарядом реактивной системы залпового огня в Лисичанске Луганской области, 2 июня (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko) «Оперативной паузы не случилось». Российское наступление «тает», а ВСУ скоро достигнут успеха на Херсонском направлении — военный эксперт

Старух доложил президенту, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои, сообщает пресс-служба ОП.

Видео дня

По словам главы ОВА, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено почти 700.

Кроме того, отмечается, что в Запорожье созданы гуманитарные хабы для приема жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

«Последние 15 дней самое большое количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя», – сказал начальник ОВА.

Читайте также:
Оккупанты закрепляются на юге: в Запорожской области строят вторую линию обороны — Генштаб
Читайте также:

Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram) «Хотели, чтобы мы покорились». Как РФ вторглась в Мелитополь и почему город не оказывал вооруженное сопротивление — интервью с мэром Федоровым

Президент поручил руководству Запорожской области предоставить всю необходимую помощь лицам, перемещенным с временно оккупированных территорий.

«Многие люди приезжают из населенных пунктов, которые временно оккупированы врагом. Должны сосредоточиться на том, чтобы решить их бытовые проблемы, обеспечить переселенцев жильем. Также нужно позаботиться о трудоустройстве этих людей. Уверен, что среди них квалифицированные специалисты», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в воскресенье, 5 июня, посетил передовые позиции украинских военнослужащих в Запорожской области.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Владимир Зеленский Оккупированные территории Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X