«Уходим в конкретный отрыв». Оккупанты мечтают о ранении на войне в Украине, чтобы получить выплату — перехват СБУ 18 апреля, 13:55 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Военнослужащие РФ мечтают получить ранение в ходе боевых действий на войне в Украине, чтобы получить денежную компенсацию.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом следует из перехваченного телефонного разговора оккупантов, который опубликовала СБУ.



«Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемались. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…» — говорит российский военный в разговоре с женой.

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Семейная пара радуется от мысли того, что они могут получить деньги, в обмен на ранения. Кровавые деньги пара планирует потратить буквально за несколько дней.

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«Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв», — мечтает оккупант.

Жена оккупанта, в свою очередь, радуется от такой перспективы разбогатеть.

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