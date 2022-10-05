Россия вынуждена использовать иранские дроны, поскольку ее запасы ракет не безграничны — Воздушные силы 5 октября, 17:03 Россия использует иранские дроны вынуждено, сообщил спикер Воздушного командования (Фото:REUTERS)

Войска РФ используют дешевые иранские дроны, чтобы экономить ракеты и в дальнейшем угрожать не только Украине, но и другим странам Европы.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Понятно, что Россия пошла на этот шаг вынужденно, потому что количество ракет не безгранично в России», — сказал он об использовании дронов Shahed-136 и Mohajer-6.

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Он отметил, что высокоточные ракеты, такие как Х-101, Калибр, Х-555, Искандер стоят миллионы долларов. Кроме того, эти ракеты могут содержать тактические ядерные заряды, поэтому Россия их экономит, чтобы угрожать не только Украине, но и западным странам, убежден Игнат.

Инфографика: НВ

Спикер Воздушных сил сообщал, что Shahed-136 — сложная цель для ПВО. Он добавил, что российские оккупанты могут запускать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 с разных направлений и дроны могут преодолевать расстояние до тысячи километров.