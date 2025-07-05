Зеленский анонсировал новые договоренности с европейскими партнерами по газу для Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил о достижении новых договоренностей с европейскими партнерами по поставкам газа для Украины.

Об этом он сказал в субботу, 5 июля, в вечернем обращении.

«У нас есть перечень абсолютно четких целей в подготовке к следующему отопительному сезону. Есть вещи, о которых я говорил на самом высоком политическом уровне с лидерами Европы и сейчас на уровне Министерства иностранных дел, также Министерства энергетики и Нафтогаза. Наши договоренности готовятся к реализации», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что уже на следующей неделе, во время конференции по восстановлению Украины в Италии, чиновники могут подписать соответствующие соглашения с партнерами для обеспечения страны энергоресурсами.

«Продолжаем эту работу. Я благодарю всех наших партнеров, кто нам постоянно помогает и кто готов масштабировать поддержку в области энергетики. Энергетическая устойчивость — это фундамент устойчивости всей страны», — подытожил глава государства.

2 июня Зеленский сообщал, что Украина может столкнуться с дефицитом газа из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру.

По его словам, сейчас Украина уже нашла источники для покрытия половины потребностей, однако еще не хватает газа на сумму примерно в один миллиард евро. Норвегия поможет закрыть этот объем, если Украина будет испытывать дефицит зимой.

По состоянию на 2 июля запасы природного газа в украинских подземных хранилищах превысили 8 млрд кубометров, хранилища заполнены на 25,9%.

До начала нового отопительного сезона (1 ноября) Украине необходимо накопить минимум около 13 млрд кубометров природного газа в хранилищах. Это означает, что в июле-октябре нужно закачать около 5 млрд кубов. Если темпы закачки газа будут сохраняться на уровне июня, то цели будут достигнуты с незначительным опережением графика.

Часть потребностей удастся покрыть за счет внутренней добычи, остальной газ придется импортировать. При базовом сценарии издания ExPro, в июле-октябре необходимо импортировать около 2,4 млрд кубометров природного газа.

До усиления российских воздушных атак на газовую инфраструктуру Украина добывала 52−53 млн кубометров газа в сутки, но российские атаки сократили добычу. И хотя часть добычи была восстановлена, ее объемы держат в секрете.