У РФ есть запас Калибров: в ОК Юг оценили угрозу ракетного удара по Украине и рассказали, как агрессор ищет новую тактику 21 марта, 10:09 Угроза ракетных ударов по Украине сохраняется, отметили в ОК Юг (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Сейчас в Черном море нет российских ракетоносителей, однако угроза ударов по Украине сохраняется. Всего в море находится семь кораблей страны-агрессора.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Ни одного ракетоносителя нет на службе — они все находятся в пунктах базирования. Очевидно, в ожидании того, что до них не доедет» — отметила она, намекая на уничтожение Калибров в оккупированном Джанкое.

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В то же время, по ее словам, гипотетически пуски ракет могут быть осуществлены и из пунктов базирования кораблей.

«Определенный запас Калибров у них есть, поэтому ракетная опасность остается высокой», — добавила она.

В то же время пресс-секретарь ОК Юг Владислав Назаров сообщил в Telegram, что РФ продолжает выискивать новую тактику ракетных ударов.

«Враг продолжает выискивать новую тактику, не отказавшись от поисков наших систем ПВО и других важных объектов. Вполне вероятно и пополнение запасов дронов-камикадзе иранскими партнерами страны-террористки», — отметил он.

Ранее в украинской разведке заявили, что Россия будет продолжать наносить ракетные удары, но их массированность и частота будет зависеть от способности накопить запасы.

