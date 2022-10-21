Новые атаки РФ — катализатор. Западные партнеры хотят как можно быстрее помочь закрыть украинское небо — Резников 21 октября, 23:22 Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Ракетные обстрелы и атаки дронов Российской Федерации по объектам критической инфраструктуры и городов Украины поразили западные страны. Теперь партнеры хотят как можно быстрее помочь закрыть украинское небо.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

Он уточнил, что РФ начала новую тактику террора против Украины.

«Наши враги начали новую тактику террора, используя крылатые и баллистические ракеты, а также дроны, особенно иранского производства, против гражданских объектов. И это… поразило наших партнеров», — рассказал он.

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По словам министра обороны, партнеры Украины даже не обсуждают вопрос «усталости от войны».

«Наоборот, мы оперативно обсуждали решения, которые сейчас начинаем нарабатывать по защите украинского неба», — добавил Резников.

Он отметил, что Украина не получит все системы и вооружения сразу, потому что для этого нужно время.

«Но сегодня партнеры очень амбициозно смотрят на эту задачу — помочь закрыть украинское небо», — сказал министр.

Ранее Резников заявил, что бойцам Вооруженных сил Украины удается сбивать более половины всех выпущенных Россией ракет. Статистика по уничтоженным дронам еще выше.

21 октября пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что за последние две недели украинские военные уничтожили до 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

