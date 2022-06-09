Западная артиллерия уже меняет ситуацию в Украине — Виталий Ким 9 июня, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Западная артиллерия уже работает в Николаевской области, сообщил Виталий Ким (Фото:Генштаб)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что поставляемые Западом артиллерийские системы уже меняют обстановку в Украине на местах.

В комментарии Reuters он подчеркнул, что это «лишь вопрос времени», когда украинские силы вернут контроль над значительными территориями на юге.

Ким сказал, что украинские силы за последние недели добились «некоторых успехов» в контрнаступлении в соседней Херсонской области.

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На вопрос, когда западное оружие начнет менять обстановку на местах, Ким ответил: «Это уже происходит, и мы добьемся дальнейших успехов».

«Мы говорим об артиллерии. Она уже работает в нашем регионе», — сказал глава Николаевской ОВА.



Он отказался уточнить, о каких западных артиллерийских системах идет речь.

Ранее Ким заявил, что в ближайшие время оккупанты будут пытаться наступать на Николаев и Запорожье.

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