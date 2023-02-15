Запад понимает, что войну России против Украины нельзя затягивать — Подоляк 15 февраля, 17:39 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Западные партнеры Украины прекрасно понимают, что нельзя разрешать государству-агрессору России продолжать войну против Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире телемарафона он заявил, что западные партнеры понимают важность поставок вооружения и то, что украинские военные в ближайшие месяцы могут «прижать» Россию.

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«Все понимают, что войну нельзя затягивать, не надо позволять, чтобы она (Россия — ред.) уменьшила интенсивность боевых действий, чтобы она была еще год или два или три. Наши партнеры это понимают, что можно в ближайшие месяцы окончательно дожать РФ и для этого нам нужен определенный инструмент и передачу его нужно ускорять», — сказал он.

Подоляк отметил, что сейчас процессы по передаче вооружения идут гораздо быстрее. Но большинство политических решений уже принято и сейчас больше стоит вопрос логистики.

«Потому что все политические решения, принципиальные решения относительно того, как эта война должна закончиться, наши партнеры приняли», — сказал он.