Западные союзники не против атак ВСУ на территорию России украинским оружием — источники Guardian в Минобороны Украины 12 августа, 17:27 Украинский военный под Бахмутом, 25 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Западные союзники согласны, что ВСУ могут использовать украинское оружие для ударов по территории России для дестабилизации режима диктатора Владимира Путина, сообщает The Guardian со ссылкой на неназванных чиновников Минобороны Украины.

«По словам официальных лиц в Киеве, западные партнеры Украины, когда-то крайне чувствительные к обвинениям в использовании оружия НАТО для нападений на российскую территорию, пришли к выводу, что Киев имеет право использовать собственные ресурсы для дестабилизации путинского режима», — говорится в материале.

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Источники отмечают, что атаки беспилотников на Россию преследовали двойную цель: поднять боевой дух украинских сил в то время, когда успехов на фронтах было мало, и вызвать у российской общественности вопрос о том, способен ли Путин их защитить.

Также, по их словам, рейды Легиона Свобода России и РДК, а также украинских диверсантов в Белгородскую область преследовали те же цели.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у Украины нет никаких запретов на использование оружия, разработанного собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории РФ.

В мае представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер говорил, что Украина имеет право решать, как ей вести боевые действия для защиты от России, комментируя возможность нанесения ударов западным оружием по территории РФ.