Чем вооружить Украину? Запад должен изменить структуру военной помощи Киеву, чтобы обезопасить украинцев от геноцида — эксперт 9 апреля, 08:15 Цей матеріал також доступний українською Вооружение, которое до сих пор Запад поставлял Украине, предназначалось, прежде всего, для повстанческих действий, пишет Дикинсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Защитить население Украины от дальнейших преступлений против человечности можно только за счет срочного и резкого расширения поставок западного оружия, причем речь идет о танках, артиллерии, самолетах и т. д. , а не о вооружениях, пригодных прежде всего для повстанческих акций. Такое мнение в своей колонке высказал издатель, научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.



Настоящей целью путинской войны является геноцид украинского народа, что подтверждается актами бесчеловечной жестокости, зафиксированными в освобожденных районах к северу от Киева, пишет автор. Привычными стали сообщения о насилии (в частности, сексуальном) и пытках в оккупированных регионах Украины.



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"Сейчас мы наблюдаем пугающее подтверждение знаменитого предупреждения Вольтера о том, что те, кто может заставить вас поверить в абсурд, могут также заставить вас совершать злодеяния. Российских солдат учили отрицать само существование Украины и призывали относиться ко всем украинцам как к нацистам, участвующим в кампании скоординированных военных преступлений... Их искаженное определение „нациста“ стало включать любого украинца, который с ними не согласен, и превратило более 40 миллионов украинцев в легитимизированные мишени в войне», — отметил Дикинсон.

Именно это, по его мнению, делает приоритетом Запада защиту населения Украины от дальнейших преступлений против человечности, а достичь этого реально только за счет быстрого и резкого расширения поставок оружия в Украину.

«Западная военная помощь уже оказала серьезное влияние на конфликт, но большая часть оружия, доставленного в Украину до сих пор, подходила для повстанцев, тогда как Киеву теперь нужно выиграть войну с применением обычных вооружений. Для этого потребуется больше танков, артиллерии, самолетов, вертолетов, ракетных систем и боеприпасов, а также достаточно дополнительных запасов противотанковых и зенитных средств, которые уже доказали свою эффективность против армии вторжения Путина», — написал эксперт.

Увеличение поставок наступательного вооружения в Украину потребует немалого политического мужества после того, как в течение месяцев западные лидеры колебались, опасаясь спровоцировать Кремль, напоминает он.

"Однако по мере эскалации российских злодеяний это предостережение необходимо соизмерять с гораздо большей опасностью развертывания геноцида в самом сердце Европы. Сейчас явно необходимы срочные военные действия, чтобы предотвратить то, что в противном случае вскоре может стать одним из самых тяжких преступлений против человечества со времен Гитлера и Сталина. Если Украина без промедления будет обеспечена необходимым вооружением, шансы на положительный исход велики», — убежден Дикинсон.

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