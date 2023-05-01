Оккупанты пожаловались на «атаку беспилотников» под Евпаторией и в Севастополе

1 мая, 18:07
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След, похожий на работу ПВО, в Заозерном, оккупированный Крым, 1 мая 2023 года (Фото:Крымский ветер / Telegram)

След, похожий на работу ПВО, в Заозерном, оккупированный Крым, 1 мая 2023 года (Фото:Крымский ветер / Telegram)

Оккупанты в Крыму утверждают, что в понедельник, 1 мая, «сбили БПЛА» на западе оккупированного полуострова.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram, что беспилотник якобы сбили силы ПВО, и попросил «сохранять спокойствие».

Ранее местные Telegram-каналы сообщали о работе ПВО в Заозерном (около 10 км до Евпатории) и публиковали фото с характерными следами в небе.

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Фейковый «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев также написал в Telegram, что оккупанты якобы «отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде» и якобы «сбили один». Местные пропагандистские каналы заявили об «атаке дронов с моря».

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Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

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Оккупационные «власти» признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, корабли которого обстреливают Украину.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь Беспилотник Евпатория Беспилотники БПЛА Деоккупация Крыма Война России против Украины

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