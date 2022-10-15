Лежали в одной могиле на кладбище. В деоккупированной Казачьей Лопани найдены тела двух мужчин со следами пыток

15 октября, 13:04
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В Харьковской области в одной могиле обнаружили тела двух замученных россиянами мужчин (Фото:Офис генерального прокурора/Telegram)

В Харьковской области в одной могиле обнаружили тела двух замученных россиянами мужчин (Фото:Офис генерального прокурора/Telegram)

В деоккупированном поселке Казачья Лопань Харьковской области правоохранители обнаружили тела двух мужчин со следами пыток и насильственной смерти. Их нашли правоохранители в одной могиле на кладбище

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

По предварительной версии следствия мужчин удерживали российские военные во время временного захвата этого населенного пункта.

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Правоохранители обнаружили их в одной могиле на кладбище. На телах погибших зафиксированы следы пыток: переломы костей черепа, челюсти и ребер.

Тела направили на проведение судебно-медицинских экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления, досудебное расследование продолжается.

В пятницу, 23 сентября, в Казачьей Лопане нашли братскую могилу, где хоронили людей во время оккупации. Место захоронения правоохранителям показали местные жители.

Также в поселке в райотделе была обнаружена пыточная, которую обустроили российские оккупанты. Местные рассказали, что некоторых удерживаемых оккупанты при отступлении увезли с собой, чтобы не оставлять следов своих преступлений.

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Поселок Казачья Лопань расположен примерно в 10 километрах от границы с РФ на севере Харьковской области. Поселок оккупировали в первые часы полномасштабного вторжения РФ в Украину.

11 сентября ВСУ освободили Казачью Лопань от российских оккупантов.

После контрнаступления украинских сил в Харьковской области, во многих деоккупированных населенных пунктах были найдены застенчивые, а иногда и массовые захоронения.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Харьковская область Пытки Тело Офис генерального прокурора Война России против Украины

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