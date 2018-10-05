05 октября 2018, пятница

Замначальника одной из исправительных колоний Николаевской области уличили в коррупции

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Чиновник вымогал деньги за условно-досрочное освобождение
Фото: СБУ

Чиновник вымогал деньги за условно-досрочное освобождение

В Николаевской области Служба безопасности Украины уличила в коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника исправительной колонии.

Как рассказали в СБУ, чиновник предлагал одному из осужденных за 10 тысяч гривен содействие в условно-досрочном освобождении.

Правоохранители задержали злоумышленника в центре Николаева при получении второго транша взятки в размере шесть тысяч гривен, а перед этим задокументировали получение им еще четырех тысяч.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрании меры пресечения.

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