Замначальника одной из исправительных колоний Николаевской области уличили в коррупции

В Николаевской области Служба безопасности Украины уличила в коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника исправительной колонии.

Как рассказали в СБУ, чиновник предлагал одному из осужденных за 10 тысяч гривен содействие в условно-досрочном освобождении.

Правоохранители задержали злоумышленника в центре Николаева при получении второго транша взятки в размере шесть тысяч гривен, а перед этим задокументировали получение им еще четырех тысяч.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрании меры пресечения.