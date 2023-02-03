Оккупанты не пытаются прорвать оборону Угледара, а стремятся окружить его с двух сторон — заместитель мэра 3 февраля, 16:01 Вид на разрушенный Угледар (Фото:Brigade via Facebook/Handout via REUTERS)

В районе города Угледар Донецкой области оккупанты не пытаются прорвать оборону города, а стремятся окружить его с двух сторон.

Об этом сообщил заместитель городского головы Максим Вербовский в комментарии Суспільному.

По его словам, им удалось продвинуться в некоторые окрестные поселки, но украинские военные отбросили их на предыдущие позиции.

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«С 21 числа началась контратака врага. В течение восьми суток город был под плотным огнем из артиллерии, градов и вертолетов. Город разрушен. Повреждены 100% домов, вся инфраструктура города также разрушена», – сообщил Вербовский.

Россияне пытаются оцепить город. Имели частичные успехи и продвинулись в направлении некоторых поселков, но после ударов украинских военных отошли на старые позиции.

«Сейчас ситуация стабилизирована, но тяжеловата. Бои продолжаются каждый день. Все под контролем Вооруженных Сил Украины. В город им еще идти километра два, чтобы выйти хотя бы на окраины города», — отметил Максим Вербовский.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты концентрировали силы для атаки на Угледар Донецкой области и нанесли там 299 ударов из разных систем залпового огня за последние сутки.

Вербовский рассказал, в городе до сих пор остается около 500 человек. Полиция смогла эвакуировать мать с тремя находившимися в Угледаре детьми. Пока в городе остается еще трое детей.