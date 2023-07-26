Заместитель Новикова заявил, что тот уволил его по «надуманному поводу»

26 июля, 21:10
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Андрей Вишневский (Фото:Andriy Vyshnevsky / Facebook)

Андрей Вишневский (Фото:Andriy Vyshnevsky / Facebook)

Заместитель председателя Нацагентства по предотвращению коррупции Андрей Вишневский заявил, что его уволили по надуманным причинам.

По словам Вишневского, в среду утром ему вручили приказ об увольнении с должности заместителя председателя НАПК в связи «с одноразовым грубым нарушением трудовых обязанностей».

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«Суть этого нарушения, по мнению субъекта назначения (председателя НАПК Александра Новикова), заключается в том, что в прошлый понедельник, 17 июля, по моему предложению, был снят с рассмотрения правительственного комитета один из трех законопроектов, которые были разработаны НАПК и были включены в проект повестки дня этого заседания правительственного комитета. Мое предложение, которое было поддержано правительственным комитетом, помешало очень вероятному отклонению законопроекта правительственным комитетом в связи с оговорками, высказанными Секретариатом Кабинета Министров в его заключении», — заявил он.

Экс-заместитель сообщил, что его предложение о снятии законопроекта с рассмотрения было одобрено самим Новиковым во время совещания с участием менеджмента НАПК в тот же день. Вишневский утверждает, что об отсутствии возражений относительно его предложения свидетельствует и письменная резолюция главы НАПК к выписке из протокола заседания правительственного комитета по данному вопросу.

Вишневский считает свое увольнение «безосновательным, незаконным и несправедливым» и собирается «восстанавливать справедливость правовыми средствами и законным способом».

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Он добавил, что работал в течение последнего времени в невыносимых условиях.

Об увольнении Вишневского сообщило на своем сайте и НАПК. Там заявили, что он уволен, поскольку «единолично инициировал снятие с рассмотрения разработанного НАПК и внесенного на рассмотрение Кабинета министров законопроекта, который непосредственно влияет на стабильность и эффективность работы агентства».

НАПК отметило также, что «единоличные решения на должности такого уровня могут поставить под угрозу эффективную работу института и недопустимы во время военного положения».

Издание ZN.UA выяснило, что Новиков еще в пятницу 21 июля попросил Вишневского написать заявление об увольнении. Вишневский отказался. Поэтому буквально через три дня глава НАПК сформулировал надуманный повод.

Также, по информации издания, председатель НАПК давно планировал избавиться от «сильного заместителя, который не всегда поддерживал его позицию, а мог оппонировать».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков

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