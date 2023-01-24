Заместителя министра развития общин подозревают в получении взятки в 400 тысяч долларов 24 января, 17:00 Сотрудники НАБУ (Фото:НАБУ)

В воскресенье, 22 января, прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении 400 тысяч долларов неправомерной выгоды заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По информации пресс-службы САП, речь идет о замминистре, который 22 января был уволен с должности. Под это описание подходит Василий Лозинский.

В настоящее время идет рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему заместителю министра. Прокурор настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения 50 миллионов гривен залога.

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Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Вместе с тем, сообщено о подозрении еще четырем участникам преступной группы — доверенному лицу заместителя министра, предпринимателю и двум его сообщникам.

В понедельник, 24 января, ВАКС избрал меру пресечения подозреваемому, который давал взятку экс-замминистру, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 100 миллионов гривен залога.

В САП уточняют, что летом 2022 года Кабмин выделил около 1,41 млрд грн Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на обеспечение населения в зимний период теплом. Следствием установлено, что предприниматель предложил заместителю министра осуществить закупку передвижных котельных установок по процедуре прямых договоров, поскольку речь шла о срочных закупках материалов и оборудования для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Предприниматель, привлекая к реализации преступной схемы еще двух человек, подготовил предложение для министерства с ценами на 25−30% дороже рынка. В то же время была создана видимость, что эта стоимость обоснована, поскольку предприниматель задействовал подконтрольные ему компании, которые предлагали подобное оборудование по еще более высокой цене.

Осознавая преступность действий и последствия, которые повлечет за собой реализация этой схемы, замминистра за неправомерную выгоду согласился на предложение предпринимателя, подчеркивают в САП.

Злоумышленники были задержаны после получения доверенным лицом заместителя министра 400 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Вместе с заместителем министра и его доверенным лицом задержаны также предприниматель и два его сообщника.

Лозинский был уволен после того, как его задержали в момент получения взятки в размере $400 тысяч в качестве так называемого «отката» при закупке генераторов.

В НАБУ и САП заявляют, что он входил в «организованную преступную группировку».

Досудебное расследование продолжается.