Заместителя городского главы Черкасс с сообщниками подозревают в растрате более 3 млн гривен

Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах трем должностным лицам Черкасского городского совета, говорится в заявлении пресс-центра прокуратуры области.

Согласно сообщению, прокуратура Черкасской области подозревает в растрате более трех миллионов гривен заместителя городского главы, заместителя руководителя одного из департаментов горсовета и предпринимательницу с супругом.

"Следствием установлено, что должностные лица Черкасского городского совета по предварительному сговору между собой, имея целью растрату бюджетных средств в пользу третьего лица, привлекли к своей незаконной деятельности частную предпринимательницу и ее супруга. Именно с частной предпринимательнецей указанные чиновники в 2017 году от имени департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета заключили договоры поставки товара. Достоверно зная, что оговоренный товар не закупали и он не поставлялся, а следовательно, условия договора в действительности не выполнено, указанные должностные лица подписали акты приема-передачи имущества и договора о передаче товара на хранение, в результате чего за якобы оказанные услуги предпринимателю из бюджета перечислено более 3 млн. 260 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в четверг, 7 июня, четырем фигурантам дела сообщено о подозрении в присвоении и растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В прокуратуре отметили, что за совершенное лицам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что директору Львовтеплоэнерго сообщили о подозрении в служебной халатности.