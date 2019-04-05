Заместителем главы СБУ назначен одиозный Владислав Косинский. Что о нем известно 5 апреля, 14:55 6031 Сюжет Цей матеріал також доступний українською sorada.gov.ua Владислав Косинский sorada.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового заместителя главы Службы безопасности: эту должность займет Владислав Косинский, экс-руководитель управления СБУ в Сумской области.

На этом посту он сменит уволенного Сергея Базюка.

Ранее Косинский становился фигурантом нескольких скандалов – в отношении него были открыты несколько расследований антикоррупционных органов.

Рассказываем подробнее, что известно о новоназначенном замглавы СБУ.

Кто такой Владислав Косинский

44-летний Владислав Косинский – уроженец Бородянки Киевской области, сделавший впечатляющую карьеру в силовых органах Украины.

С 2017 года он возглавлял управление СБУ в Сумской области, до этого несколько лет был начальником управления внутренней безопасности СБУ. Во время Революции достоинства работал помощником руководителя департамента "Т" СБУ (защиты национальной безопасности), а позже сам возглавил этот департамент.

В августе 2018 года Косинскому было присвоено звание генерал-майора.

История с вертолетом

В феврале 2018 года народный депутат Владимир Куприй, зампредседателя парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, на своей странице в Facebook сообщил, что Косинский "любит пользоваться вертолетом [владельца сети магазинов АТБ Геннадия] Буткевича для передвижения по стране".

"Глава Сумской СБУ господин Косинский решил не ездить некачественными украинскими дорогами, а стал использовать вертолет Bell-407 с бортовым номером UR-PTW, который принадлежит Буткевичу. В частности, в декабре 2017-го Косинский для своих личных интересов совершил на нем перелет из Днепра в Сумы, что по оценкам стоит минимум $5 тыс.", - сообщил Куприй.

На тот момент Косинский занимал должность главы СБУ в Сумской области. Позже Куприй также сообщил, что за время работы в Службе безопасности Косинский "стал долларовым миллионером" и обратился в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой "разобраться с законностью масштабного обогащения" высокопоставленного силовика.

В НАПК разбираться в инциденте отказались, однако свое расследование в отношении Косинского начало НАБУ. Кроме того, агентство открыло уголовное производство и против самого Буткевича - как возможного инициатора взятки Косинскому в виде предоставления вертолета в пользование.

Скандал времен Революции достоинства

Сомнительное использование частного вертолета – не единственный скандал с участием Владислава Косинского. В августе 2018 года также стало известно, что НАБУ зарегистрировало в его отношении еще одно уголовное производство.

Речь шла о событиях февраля 2014 года, когда в Украине продолжалась Революция достоинства. Тогда Косинский возглавлял следственную группу, которая принимала участие в обыске в квартире предпринимателя Сергей Рыбалки (впоследствии стал нардепом от Радикальной партии Олега Ляшко).

По словам адвокатов Рыбалки, в ходе этого обыска Косинский якобы пытался подбросить бизнесмену наркотики, что, как утверждают юристы, зафиксировано в протоколах обысков.

"13.02.2014 года следственно-оперативной группой СБУ под руководством полковника Косинского В.В. искусственно создавались доказательства обвинения с целью привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности", - цитируется в материалах НАБУ суть подозрения в отношении Косинского.

Инициатива депутатов Сумской области

В феврале 2018 года группа депутатов Сумского областного совета пыталась инициировать обращение к президенту с целью "высказать недоверие начальнику управления СБУ в Сумской области Владиславу Косинскому с его последующим увольнением".

Депутат облсовета Олег Бояринцев, руководитель областной фракции Воля народа, так изложил претензии депутатов к главе местного управления СБУ: "Косинский вместо выполнения своих прямых должностных обязанностей - обеспечения национальной безопасности на территории пограничной области, - увлекся политическими интригами и "крышеванием" криминальных схем на Сумщине".

По словам Бояринцева, специальные оперативные возможности Управления СБУ в Сумской области "постоянно используются для оказания давления на неугодных руководителей и депутатов советов разных уровней".

"По данным, требующим проверки, Косинский занимается коммерческим сопровождением нелегальной добычи нефти и контрабанды", - заявил Бояринцев.