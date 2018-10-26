Заместитель председателя Ощадбанка вышла из-под стражи после внесения 7 млн ​​гривен залога

Заместитель председателя правления Ощадбанка Ирина Земцова, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионов долларов госбанка, внесла залог в размере 7 млн гривен и вышла из-под стражи.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентина Мусияки.

По его словам, Земцова внесла всю сумму залога через несколько часов после решения суда о взятии под стражу от 25 октября.

"Она очень переживала, что это неподъемная сумма для нее, но внесла ее через несколько часов после решения суда", - сказал прокурор САП.

В четверг, 25 октября, Соломенский райсуд взял Земцову под стражу, ее подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали десятерых человек по подозрению в присвоении $20 млн госбанка.