«С воздуха сыпались бомбы». В бункерах Азовстали более 500 раненых, есть погибшие. Ночью били по военному госпиталю — интервью с азовцем 28 апреля, 16:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Над заводом Азовсталь в Мариуполе поднимается дым. 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Только этой ночью россияне нанесли не менее полусотни авиаударов по территории завода Азовсталь. Количество обстрелов считали защитники Мариуполя, но после 50 потеряли счет, говорит заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь.

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Впрочем, с утра обстрелы продолжились, добавляет он.

Что сейчас происходит в подземелье Азовстали Паламар рассказал в интервью Радио НВ.

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— Следим за происходящим на Азовстали в Мариуполе. Есть ли у вас коммуникация с центральной властью? Что они отвечают на ваши обращения?

— Коммуникация есть и с центральной властью, и с военным руководством. Что они говорят? «Держитесь, ребята, делаем все возможное для того, чтобы вас вытащить оттуда». Как-то так.

— Как прошла эта ночь? Вы сообщали об авиаударах, фосфорных бомбах.

— Вчерашняя ночь была тоже очень острой, очень жаркой. Влупили по бункеру, где находятся гражданские. Из них одна женщина — трехсотая ( раненая — ред.), еще один мужчина тоже пострадал. Людей засыпало, откапывали их бункер.

Сегодня ночь прошла под канонадой корабельной артиллерии. Мы насчитали более 50 авиаударов по территории завода, а затем сбились. Также работала ствольная артиллерия, танки.

Хуже всего, что они целенаправленно били по нашему военному госпиталю, где находились раненые, медики. Среди раненых есть двухсотые, все контуженные. Засыпало хирургическую комнату, где проводились сверхсложные операции.

Это нарушение всех Женевских конвенций — в статье 19 от 1949 года указано, что любые стационарные или передвижные пункты предоставления медицинской помощи военным оберегаются с двух сторон. У нас есть примеры нарушения всех международных норм. В принципе, им плевать на Женевские конвенции и на прочее. Им только важно, что их пропагандисты скажут для слушающей биомассы. Вот и все.

— Каково количество раненых? Какое количество гражданских находится на территории Азовстали?

— На территории Азовстали более 500 раненых разной степени тяжести. Есть сотни гражданских. Мы не можем сказать, сколько конкретно, потому что даже не знаем все бункеры, все подвалы, где находятся гражданские.

Мы не можем с ними жить в одном помещении, чтобы потом нам не сказали: «Мы стреляли по военным, вы сами виноваты». Мы не хотим подвергать гражданских опасности. В одном из тех бункеров около 80 человек живут, 17 детей от четырех месяцев до 16 лет. Есть другой бункер, где около 100 человек, там тоже гражданские. И другие бункеры, подвалы, где поменьше [людей]. Но трудно сказать, [сколько в общем].

Ночь была… И утро под постоянными обстрелами.

— Пытаются ли рашисты штурмовать Азовсталь? Помним о лжи кремлевского диктатора Владимира Путина: «Прекращайте, не штурмуйте». Сразу же начались бомбежки Азовстали.

— Интенсивные штурмы проводились сразу после заявления. Вчера это была больше артиллерийская канонада, с воздуха сыпались бомбы. [Случаются] единичные случаи таких массированных, интенсивных штурмов. Не было их два дня, если это можно назвать. Но постоянные перестрелки, постоянная работа пулеметчиков, гранатометчиков, танков с их стороны.

— Мы знаем о попытках мировых чиновников наконец решить, чтобы и гражданские, и военные могли эвакуироваться из Азовстали. Генсек ООН Антониу Гутерреш даже встречался с Путиным за этим 12-метровым столом. Сообщается, что в этом принимает участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он тоже пытается что-то для этого сделать. Но мы видим, что на самом деле Путин не идет ни на какие уступки. Как вы оцениваете действия международного сообщества?

— Мы надеемся на их помощь. Мы надеемся, что они заберут гражданских из Азовстали.

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