21 июня 2018, четверг

Заместитель Кернеса, которого бросили в мусорный бак, написал заявление в полицию

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Заместитель Кернеса пожаловался в полицию

Заместитель Кернеса пожаловался в полицию

Заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Андрей Руденко, которого во время столкновений в Харьковском горсовете бросили в мусорный бак, написал заявление в полицию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на областную полицию.

"Заявление зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений и присоединено к материалам уголовного производства, открытого 20 июня при факту хулиганства", - отметили в полиции.

Напомним, утром 20 июня в Харьковском горсовете во время сессии произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами.

В здании мэрии распылили газ из баллончика, также в помещении подожгли дымовые шашки, после чего из горсовета эвакуировали 300 человек. В результате пострадали две работницы горсовета, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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