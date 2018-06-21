Заместитель Кернеса, которого бросили в мусорный бак, написал заявление в полицию

Заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Андрей Руденко, которого во время столкновений в Харьковском горсовете бросили в мусорный бак, написал заявление в полицию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на областную полицию.

"Заявление зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений и присоединено к материалам уголовного производства, открытого 20 июня при факту хулиганства", - отметили в полиции.

Напомним, утром 20 июня в Харьковском горсовете во время сессии произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами.

В здании мэрии распылили газ из баллончика, также в помещении подожгли дымовые шашки, после чего из горсовета эвакуировали 300 человек. В результате пострадали две работницы горсовета, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.