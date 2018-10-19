Заместитель директора киевского Ледового стадиона требовал более полумиллиона гривен взятки

В Киеве правоохранители задержали заместителя руководителя столичного Ледового стадиона, который требовал взятку в 560 тысяч гривен от представителя ОСМД.
Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
В ОСМД хотели подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции на территории стадиона.
Взятку чиновник получил в два этапа. После получения второй части неправомерной выгоды он и был задержан.
Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины.
Напомним, 17 октября В Киеве на взятке в 650 тысяч гривен задержали чиновника Государственного дорожного научно-исследовательского института имени Шульгина.
Журнал Новое Время №38
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