Директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в интервью Radio NV рассказал, действительно ли Украина стала сама производить комплектующие для дронов.

«Если мы говорим о комплектующих, например, для FPV-дронов, в Украине производятся полетные контроллеры, камеры. Другое дело, что дешевле некоторые комплектующие покупать в Китае — это да», — сказал Храпчинский в эфире Radio NV.

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По его словам, стимулировать локализацию производственных мощностей в Украине должна была бы государственная программа.

«Не зря глава Rheinmetall сказал, что Украина существенно зависима от определенных комплектующих из Китая. И определенные проблемы в Китае, которые сейчас происходят, по ограничению возможности передачи Украине комплектующих, тоже влияют на нас», — отметил директор по развитию оборонного предприятия.

Храпчинский уточнил, что украинские предприятия действительно делают некоторые технологии «за счет демократизации высоких технологий» и могут выпускать большое количество комплектующих самостоятельно, но, в то же время, закупка китайских комплектующих позволяет быстрее масштабировать производство.

«Все же я смотрел бы на это с другой стороны, что нам еще есть куда двигаться, есть о чем говорить, что улучшать в своих возможностях. Можно говорить об увеличении определенных возможностей, например, [за счет] уменьшения налогообложения или льготы для производителей малых комплектующих, которые нужны нам для дронов-перехватчиков, для FPV, ударных беспилотников и т. д. », — добавил директор по развитию оборонного предприятия.

Он также отметил, что то, что крупные компании научились самостоятельно производить большое число комплектующих для своих дальнобойных дронов — исключительно их заслуга, поскольку они смогли объединить вокруг себя малые компании, малые стартапы, которые позволили локализовать им их возможности и дополнительно получить определенные инструменты, которые позволяют им быстро масштабироваться.

В то же время, по словам Храпчинского, есть и постоянные контракты и с китайскими производителями, которые активно помогают Украине получать определенные комплектующие.

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Замещение китайских компонентов в украинских дронах — что известно

11 марта газета The New York Times сообщала, что Украина достигла важного прорыва и теперь может производить дроны практически без использования китайских компонентов.

В то же время, в статье отмечается, что в ближайшее время Украина вряд ли начнет массовое производство дронов без китайских комплектующих, поскольку они гораздо дешевле, и сложно назвать какой-то дрон по-настоящему лишенным китайского сырья, учитывая доминирование Китая в мировом производстве.

«В связи с резким ростом спроса Пекин ввел экспортные ограничения в 2023 году и расширил их в 2024 году. Хотя Китай официально сохраняет нейтралитет в войне, эксперты говорят, что Пекин предоставил своему партнеру России преференциальный доступ к компонентам, которые все еще могут быть экспортированы», — напоминает газета.

Один неназванный украинский чиновник сказал, что украинские и российские компании часто закупают комплектующие на одних заводах в Китае, а китайские руководители «строго придерживаются графика работы производственных площадок, чтобы украинские и российские покупатели не пересекались».



Украина закупала некоторые комплектующие через посредников, но постепенно переключила внимание на производство собственных БпЛА и сократила число китайских компонентов в своих беспилотниках. До 2024 года подавляющее большинство беспилотников на фронте были собраны в Украине, однако почти полностью из китайских компонентов. Однако за год доля комплектующих из Китая в украинских БпЛА сократилась до примерно 38%, сообщали Украинский совет оборонной промышленности и аналитический центр Snake Island.

