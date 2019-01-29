Замерзла в лесу. Что известно о гибели студентки в Житомирской области Вчера, 15:35 7803 Сюжет Цей матеріал також доступний українською nvmk.org.ua Ирине Дворецкой было 20 лет nvmk.org.ua

Автор Анастасия Одинцова

20-летняя студентка Ирина Дворецкая замерзла в лесу в Житомирской области после того, как вышла из маршрутки в нескольких километрах от родного села. НВ собрало подробности трагедии.

Что известно точно

Студентка Ирина Дворецкая погибла рано утром 8 января. Девушке было 20 лет, она училась на четвертом курсе медицинского колледжа в Новоград-Волынском Житомирской области.

В 3:55 она села на автобус в селе Рудня-Хочинская, где живет ее семья, намереваясь поехать в Олевск. По словам ее старшей сестры Натальи Нечипорук, в 7 утра в этот день мать Ирины, которая лежала в больнице в Олевске, должны были перевозить в Житомир, и Ирина хотела поехать с ней. Однако девушка вышла на остановке в соседнем селе Перга, так как у нее не оказалось 25 гривен на проезд до Олевска.

Отец вырубил ее изо льда своими руками





От остановки, где она вышла, до Рудни-Хочинской - 4,5 км по трассе, но Ирина попыталась добраться домой через лес - этот путь был короче на полтора километра. Она не пыталась звонить родственникам, но ее сестра говорит, что сама позвонила Ирине около 4:30 и спросила, где она. Девушка ответила, что идет по трассе домой. "Я думала, что она, может, не успела на автобус и идет по трассе возле села!" - передает слова Натальи Нечипорук BBC Україна. По ее словам, родственники бы забрали ее на машине, если бы знали, что Ирина так далеко от дома.

В ту ночь было около 15-18 градусов мороза. В нескольких сотнях метров от дороги начинается болотистая местность в пойме реки Уборть. BBC Украина отмечает, что даже зимой болота полностью не замерзают. По дороге Ирина провалилась в яму с водой, и так и не смогла выбраться.

Когда стало понятно, что Ирина пропала, ее сестра позвонила в полицию. Но там искать девушку сначала отказались. Два дня родственники пытались найти ее самостоятельно, но безуспешно. 10 января тело девушки нашел ее отец. Родственники говорят, что он пошел по ее следам от трассы.

"Отец вырубил ее изо льда своими руками", - рассказала тетя девушки Екатерина Мороз.

"Замерзла в яме стоя, с открытыми глазами. Руки были подняты в кулачки - может, хотела дотянуться до сосен, растущих рядом", - говорила сестра Ирины.

Был ли у Ирины Дворецкой конфликт с водителем

Родственники Ирины Дворецкой винят в ее гибели водителя автобуса, в котором она ехала.

Наталья Нечипорук рассказала BBC Україна, что ее отец и брат поехали в село Копище и нашли одну из пассажирок, которая ехала с Ириной. По словам Натальи Нечипорук, эта пассажирка им рассказала, что водитель с кондуктором ругали девушку, а затем водитель открыл на остановке двери и сказал: "Или платишь деньги, или выходи!". Родственники говорят, что сейчас пассажиры отказываются давать показания.

Факты опубликовали немного другой рассказ о единственной свидетельнице конфликта с водителем. Согласно публикации издания, сестра Ирины Наталья сама говорила со свидетельницей.

"Мне об этом рассказала одна девушка, которая ехала в этом же автобусе. Она сказала, что слышала, как водитель хотел высадить Иру из-за того, что у нее не было денег на проезд. Но телефона девушки, которая это сказала, у меня не осталось. Фамилии ее тоже не знаю. Она единственная, кто об этом сказал. Другие пассажиры автобуса (в основном это жители нашего села) говорят, что они спали и ничего такого не слышали", - передает издание ее слова.

Родные девушки также рассказали, что приезда полиции уже после того, как стало известно о смерти Ирины Дворецкой, пришлось ждать три с половиной часа, а свидетелей полицейские сказали искать им самим.

На предприятии-перевозчике утверждают, что, по словам водителя автобуса, Ирина Дворецкая, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда садилась в автобус. По версии перевозчика, водитель назвал ей стоимость проезда, а через некоторое время спросил, будет ли она платить, и она ответила, что заплатит. После этого водитель с ней не разговаривал, а в Перге девушка вышла сама, никому ничего не сказав, когда он открыл багажник, чтобы другие пассажиры поставили туда сумки. Перевозчик утверждает, что пассажиры не подтвердили версию о ссоре девушки с водителем.

BBC Україна водитель автобуса, которого зовут Олег Желинский, тоже рассказал, что, по его мнению, Ирина была "немножко навеселе". При этом кондуктор автобуса Валентина, этого не подтверждает. Но она тоже рассказала, что Ирина Дворецкая вышла сама, и конфликта с водителем у нее не было.

В полиции заявили, что ни один из пассажиров рейса не подтвердил информацию о конфликте между Ириной Дворецкой и водителем.

Когда о смерти Ирины Дворецкой начали писать СМИ

В первые дни о гибели Ирины Дворецкой не сообщали ни СМИ, ни пресс-служба полиции.

На сайте медицинского колледжа, в котором она училась, информация о том, что она погибла, без каких-либо деталей, появилась 16 января.

23 января на сессии Олевского районного совета о гибели Ирины Дворецкой рассказал местный депутат Владимир Рабош. Он заявил, что отправил депутатский запрос на имя глав Олевской райгосадминистрации и Олевского районного совета, руководителя отделения Нацполиции и прокурора района в связи со смертью девушки. Во время своего выступления Рабош утверждал, что в течение двух недель с момента трагедии полиция не опросила ни одного свидетеля.

24 января в полиции заявили, что уголовное производство в связи со смертью девушки открыли "сразу же" и провели опрос людей, которые общались с Ириной Дворецкой 7 и 8 января. Подтверждений конфликта между водителем и девушкой не нашли, но решили провести повторную проверку "в связи с тем, что информация появилась в соцсетях".

В полиции добавили, что вечером 7 января девушка была в компании ровесников и "якобы она пыталась у кого-то одолжить денег".

С 23 января информация о смерти Ирины Дворецкой появилась в местных СМИ. После комментария полиции 24 января о смерти девушки сообщили всеукраинские СМИ. Сообщалось также, что за последние несколько лет водитель, который вез Ирину Дворецкую, сбил насмерть пятнадцатилетнюю девушку и женщину, но к уголовной ответственности за это его не привлекали.

НВ