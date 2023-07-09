Актуализация данных: кому из украинцев следует сменить паспорт-книжечку на ID-карту до 1 августа

9 июля, 08:55
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Паспорт Украины (Фото:pixabay)

Паспорт Украины (Фото:pixabay)

У некоторых украинцев до 1 августа могут забрать паспорта-книжечки и обменять их на ID-карту.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

До 1 августа некоторым украинцам нужно актуализировать данные в паспорте старого образца

Владельцы украинского паспорта старого образца (паспорта-книжечки), которым в период с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года исполнилось 25 или 45 лет, должны до 1 августа вклеить в паспорт новое фото или при желании заменить его на ID-карту.

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Если фотография не будет вклеена до 1 августа, паспорт подлежит обмену на ID-карту.

Куда обращаться, чтобы вклеить фото

Для того, чтобы вклеить фото, следует обратиться с необходимым пакетом документов в:

-территориального подразделения Государственной миграционной службы Украины;

-или в Центр предоставления административных услуг.

Сроки вклеивания фотографий в паспорт возобновили из-за отмены с 1 июля 2023 года карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Паспорт МВД Украины Документ ID-паспорт Фото

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