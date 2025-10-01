Руководство Рады зарегистрировало законопроект о переименовании копеек в шаги

Как сообщается на сайте парламента, среди инициаторов законопроекта № 14093 глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и его заместители.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что название «копейка» «имеет вражеское, постстветское и российское происхождение» и до сих пор используется только во враждебных Украине государствах — России, Беларуси, а также в так называемом Приднестровье. В Украине же как во времена Гетьманщины, так и в период Украинской Революции, для мелкой монеты использовали название «шаг», и возвращение этого названия обусловлено исторической и языковой традицией, говорят авторы законопроекта. Центральная Рада 18 апреля 1918 года выпустила разменные марки в 10, 20, 30, 40 и 50 шагов, которые находились в обороте до марта 1919 года и были отменены советскими властями.

«В начале 1990-х, после получения Украиной независимости, также активно обсуждалось потенциальное название сотой части банкноты. Именно шаги должны были войти в обращение вместе с гривной. Весной 1992 года на Луганский станкостроительный завод даже поступили из Киева эскизы разменных монет — 1, 5, 10 и 25 шагов — и была отчеканена первая пробная партия. Однако тогдашнее пророссийское лобби настояло на названии „копейка“, привязав украинский денежное обращение к постсоветскому и российскому», — сказано в документе.

В пояснительной записке также подчеркивается, что инициативу о переименовании копейки поддержало научное сообщество, а также современные историки, активисты, военные и культурные деятели.

«Изменение названия разменной монеты „копейка“ (одна сотая часть гривны) на исторически обоснованное и украинское название „шаг“ позволит возродить национальные традиции Украины в номинации денег и завершить денежную реформу, начатую в 1996 году», — пишут авторы.

Также в документе уточняется, что после введения в обращение 50 шагов монеты в 50 копеек не будут изымать — монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно. Дополнительные расходы на производство монет нового дизайна не предусмотрены, так как для них будет использоваться то же оборудование.

2 сентября 2024 года в Нацбанке Украины сообщили, что ради «восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождения национальных традиций» инициировали изменение названия украинских разменных монет с «копейки» на «шаг».

В НБУ уточнили, что не планируют специально, из-за изменения названия, изымать из денежного обращения копейки, и обменивать их на шаги — «копейка» и «шаг» будут находиться в обращении параллельно.

11 октября Нацбанк подал в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие необходимые для замены копеек на шаги законодательные изменения. В 2025 году НБУ планирует отчеканить 20 миллионов монет.