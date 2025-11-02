«Даже возник затор». Зафиксировано большое количество военных грузовиков РФ с живой силой, Андрющенко назвал направление движения

Большое количество военных грузовиков страны-агрессора России с живой силой заметили во время движения из Донецкой области в направлении Ростовской области РФ.

Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщил экс-помощник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, подводя итоги военных перемещений российских оккупантов в течение недели.

«Зафиксирован вывод большого количества грузовиков с живой силой из Донецка в направлении Ростовской области, что даже вызвало затор в пункте пропуска посреди недели», — рассказал Андрющенко в своем Telegram-канале Андрющенко Time.

По его словам, дальнейший маршрут этих грузовиков пока неизвестен, но есть высокая вероятность, что они направлялись во временно оккупированный Новоазовск Донецкой области.

Андрющенко также отметил, что в течение недели основным направлением военных перемещений врага снова был Запорожский.

«Преимущественно через Бердянск. С точки зрения состава грузов доминирует перевозка боекомплекта и горючего», — уточнил Андрющенко.

Также было замечено несколько автобусов с живой силой.

«Все направляются на полигоны. Источник „снабжения“ — территория Ростовской области», — отметил он.

Фото: Скриншот / Андрющенко Time / Telegram

26 октября Андрющенко сообщил о переброске «элитных» частей армии страны-агрессора РФ в Приазовье, что может свидетельствовать об угрозе не только для Запорожского, но и для Херсонского направления.