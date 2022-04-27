«Стали кровеносной системой войска». Мы сильны, потому что рядом с нами и за нами тысячи волонтеров — Залужный 27 апреля, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Валерий Залужный (Фото:www.mil.gov.ua)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ сильны, потому что рядом есть тысячи волонтеров.

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«Мы сильны, потому что рядом с нами и за нами тысячи волонтеров – людей, ставших кровеносной системой войска», – написал он.

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По его словам, именно волонтеры помогли удержать государство в 2014 году.

"Они вместе с нами держат небо над Украиной и сейчас, во времена самых тяжелых за годы независимости испытаний. Одним из волонтерских объединений, активно помогающих Вооруженным Силам Украины, является благотворительный Фонд «Мир и Ко», - отметил он.

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