Украине нужны самолеты F-16 — Залужный

30 марта, 12:07
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Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул важность западных истребителей F-16 для украинских защитников.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Залужный опубликовал видео, где украинские военные рассказывают, как авиация Украины оказывала неожиданное для российских оккупантов сопротивление с начала полномасштабного вторжения.

Видео дня

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/581463293954508/

«Украине нужны F-16», — подписал ролик Залужный.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не станут передавать самолеты Украине.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Истребители F-16 Пилоты Валерий Залужный Война России против Украины

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