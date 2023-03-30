Украине нужны самолеты F-16 — Залужный 30 марта, 12:07 Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул важность западных истребителей F-16 для украинских защитников.



Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Залужный опубликовал видео, где украинские военные рассказывают, как авиация Украины оказывала неожиданное для российских оккупантов сопротивление с начала полномасштабного вторжения.

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«Украине нужны F-16», — подписал ролик Залужный.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не станут передавать самолеты Украине.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.

20 марта командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода.