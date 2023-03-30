Украине нужны самолеты F-16 — Залужный
Валерий Залужный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул важность западных истребителей F-16 для украинских защитников.
Об этом он сообщил у себя в Facebook.
Залужный опубликовал видео, где украинские военные рассказывают, как авиация Украины оказывала неожиданное для российских оккупантов сопротивление с начала полномасштабного вторжения.
«Украине нужны F-16», — подписал ролик Залужный.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не станут передавать самолеты Украине.
По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.
20 марта командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода.