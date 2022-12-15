«Главное — не бояться это делать». Россиян, как и любых других врагов, надо убивать — Залужный 15 декабря, 15:35 Валерий Залужный (Фото:www.facebook.com/CinCAFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россиян, как и любых других врагов, надо убивать, главное — не бояться это делать.

«Россиян, как и любых других врагов, надо убивать. Просто убивать и самое главное — не бояться это делать», — сказал он в интервью Economist.

По словам Залужного, он понятия не имел, что такое война в 2014 году.

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«Я прочел много книг, окончил все академии с золотой медалью, теоретически все понимал, но не понимал, что такое война на самом деле. Но за восемь лет войны, до 2022 года, и я, и мне подобные все прекрасно понимали», — сказал он.

Залужный заявил, что все, что они сделали, когда началась широкомасштабная агрессия — это внедрили не только знания, которые уже были в 2014 году, но и навыки и опыт, которые приобрели с тех пор.

«И самый главный опыт, который у нас был и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что россиян и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное — не бояться это делать. И это то, что мы делаем», — сказал он.

