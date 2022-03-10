Будем кошмарить противника. Бой в направлении Броваров закончился полным разгромом подразделения российских войск — Залужный

10 марта, 17:50
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Украинские военные разгромили российских оккупантов (Фото:Скриншот/Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine)

Украинские военные разгромили российских оккупантов (Фото:Скриншот/Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вчерашний бой в направлении Броваров завершился полным разгромом подразделения российских войск.

«Наши силы защиты надежно защищают столицу. Мы будем „кошмарить“ противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью», — сказал он.

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Началась третья неделя полномасштабной войны России против Украины. В четверг, 10 марта — на 15-й день вторжения — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу в Анталии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Валерий Залужный Война России против Украины

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