Будем кошмарить противника. Бой в направлении Броваров закончился полным разгромом подразделения российских войск — Залужный 10 марта, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные разгромили российских оккупантов (Фото:Скриншот/Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вчерашний бой в направлении Броваров завершился полным разгромом подразделения российских войск.

«Наши силы защиты надежно защищают столицу. Мы будем „кошмарить“ противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью», — сказал он.

Началась третья неделя полномасштабной войны России против Украины. В четверг, 10 марта — на 15-й день вторжения — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу в Анталии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.