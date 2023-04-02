«Ты не представляешь!». Залужный не сдержал эмоций, когда Жадан подарил ему свою книгу — видео, которое тронуло сеть 2 апреля, 14:14 Залужный не сдержал эмоций, когда получил книгу в подарок от Жадана (Фото:Скриншот с видео Роман Кравец / УП)

Писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан во время встречи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным подарил ему свою книгу, а тот не смог сдержать эмоций.

Видео, которое тронуло сеть, опубликовал журналист УП Роман Кравец.

На нем Залужный, после того, как получает книгу от Жадана, зачитывает строчку из его стихотворения: «Первые дни ноября. Она спит в пустой комнате в чужой кровати».

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Тогда, улыбаясь, главком ВСУ листает книгу и говорит: «Ты не представляешь!». Похоже, он был очень рад получить такой подарок.

В ответ Жадан предложил оставить автографы друг другу.

«Смотрел видео как Валерий Федорович цитирует Сергею Викторовичу его же стихотворение. Видел Украину. Попытался представить как российский главком (кто там у них теперь?) приходит поэт (кто там у них теперь?). Не получилось», – прокомментировал это видео украинский писатель Александр Михед.

Когда именно прошла эта встреча не сообщается.

Последний раз публично Жадан и Залужный встречались в начале февраля, чтобы вместе подписали книги, которые разыгрывали за донаты на ВСУ.

Благодаря этой акции удалось собрать 2,2 миллиона гривен.