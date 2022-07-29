Залужный впервые показал работу реактивных систем M270 на передовой — видео 29 июля, 12:07 Реактивные системы M270 уже работают на фронте (Фото:Кадр видео Валерий Залужный)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал первое видео боевой работы реактивных систем М270.

Ролик опубликован на странице Залужного в Facebook.

«Вооруженные Силы Украины благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь. Вместе к победе», — написал главнокомандующий ВСУ.

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14 июля первые РСЗО М270 прибыли в Украину.

M270 MLRS — универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.

M270 имеет систему запуска, установленную на гусеничном шасси. Пусковая установка может стрелять разными 227-мм ракетами, в том числе высокоточными, а также баллистическими ракетами малой дальности армейского тактического ракетного комплекса ATACMS.

Пусковая M270 может быть загружена двумя такими модулями одновременно, что позволяет ему запускать до 12 ракет или две ракеты ATACMS.

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