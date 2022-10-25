Залужный в разговоре с Милли заверил в лживости заявлений РФ о «грязной бомбе» 25 октября, 02:43 Залужный также рассказал о ситуации на фронте и борьбе с иранскими дронами (Фото:Валерій Залужний/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, обсудив ситуацию на фронте и ложь РФ о подготовке взрыва «грязной бомбы».



«Во время информирования генерала Милли об оперативной ситуации я отметил, что Вооруженные Силы Украины проводят активную оборону и наступательные действия в главных направлениях с целью освобождения населенных пунктов, выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот и выгодных рубежей. Ситуация на фронте напряженная, но полностью контролируемая», — заявил Залужный.

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Он отметил, что заявления РФ о подготовке взрыва «грязной бомбы» являются дезинформацией. Залужный подчеркнул, что у ВСУ нет оружия массового поражения.

23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.

В Минобороны Британии подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бенома Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны. В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Уоллес опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.

В Офисе президента и МИД Украины также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

После телефонных звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из ряда стран, в которых тот предупреждал о том, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу», Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление.

В заявлении, которое опубликовано на сайте американского Госдепа правительства США, Франции и Великобритании подчеркнули, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.