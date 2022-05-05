Силы обороны Украины перешли в контрнаступление на харьковском и изюмском направлениях — Залужный 5 мая, 13:15 Цей матеріал також доступний українською Украина начала контратаковать на двух направлениях, сообщил Залужный (Фото:Генштаб)

Силы обороны Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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Также Залужный рассказал о перемещении основных усилий российских оккупантов на луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои.

Кроме того, он акцентировал внимание на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет. Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине.

В течение суток 3 мая РФ применила 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 с Каспийского моря. По состоянию на полночь минувших суток, было зафиксировано восемь запусков крылатых ракет по Украине.



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