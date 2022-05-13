Россия ежедневно выпускает от 10 до 14 крылатых ракет в сутки по Украине — Залужный

13 мая, 10:35
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Полет ракеты (фото иллюстративное) (Фото:dnepr.express)

Полет ракеты (фото иллюстративное) (Фото:dnepr.express)

Страна-агрессор РФ продолжает применять стратегические крылатые ракеты, ежедневно по территории Украины выпускающие от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры.

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Об этом Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный рассказал во время телефонного разговора этой ночью Главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

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Залужный сообщает, что в последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22.

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Так, за прошедшие сутки по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу россияне применили 12 крылатых ракет. Две из них удалось сбить с ПЗРК Стингер.

«Одной из причин перехода противником этой тактики является отказ от применения авиации, которая несет большие потери», — подчеркнул Залужный.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ракеты Валерий Залужный

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