Россия ежедневно выпускает от 10 до 14 крылатых ракет в сутки по Украине — Залужный 13 мая, 10:35 Цей матеріал також доступний українською Полет ракеты (фото иллюстративное) (Фото:dnepr.express)

Страна-агрессор РФ продолжает применять стратегические крылатые ракеты, ежедневно по территории Украины выпускающие от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный рассказал во время телефонного разговора этой ночью Главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

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Залужный сообщает, что в последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22.

Так, за прошедшие сутки по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу россияне применили 12 крылатых ракет. Две из них удалось сбить с ПЗРК Стингер.

«Одной из причин перехода противником этой тактики является отказ от применения авиации, которая несет большие потери», — подчеркнул Залужный.

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