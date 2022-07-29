Залужный заявил, что Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного воина 29 июля, 21:21 Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный/Facebook)

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, реагируя на зверства российских оккупантов, заявил, что Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного воина.

В своем Facebook он подчеркнул, что Россия является государством-террористом.

«Россия — государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного собрата. В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права», — заявил он.

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Залужный также добавил, что виновные будут наказаны.

«В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, сосестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле», — подытожил он.

Утром 29 июля оккупанты обстреляли тюрьму в Еленовке, в которой содержат пленных бойцов Азова, в результате чего погибло не меньше 40 человек.

Позже украинская разведка сообщила, что взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских защитников из полка Азов, были осуществлены руками наемников из состава ЧВК Вагнера (Лига).

В ведомстве подчеркнули, что команду взорвать азовцев дал номинальный владелец указанного ЧВК — Евгений Пригожин.

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) после массового убийства россиянами украинских пленных в Еленовке. По данным следствия, в результате российской провокации погибли около 40 человек, 130 — были ранены.

В патронатной службе Азова сообщили, что устанавливают имена погибших и пострадавших в Еленовке, на место выехал Международный комитет Красного Креста.

Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

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