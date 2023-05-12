Залужный рассказал, почему русскую армию можно считать феодальной 12 мая, 22:58 Украинский военнослужащий смотрит на тело погибшего оккупанта, окрестности Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Анализ действий российской армии в Украине убеждает, что она не современная, солдаты и офицеры оккупационных войск не могут проявлять инициативу. Об этом в спецпроекте Дмитрия Комарова на канале 1+1 сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Это напоминает царскую армию, феодальную армию, такие отношения сохраняются", — отметил украинский военачальник.

Он привел в пример один из радиоперехватов разговоров россиян.

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«Дойдешь туда, убьешь командира третьей роты, забираешь его радиостанцию и идешь дальше, если не дойдешь — тебя пристрелит кто-то другой, — пересказал Залужный разговор оккупантов. — Я даже не знаю, как это так, мы такие методы не используем».

В противоположность этому в ВСУ пытаются культивировать личную инициативу даже на низовом уровне. Как утверждает главнокомандующий, младший офицер или сержант при определенных обстоятельствах может позвонить ему по телефону и запросить огневое поражение тех или иных вражеских позиций.