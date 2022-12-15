С начала войны я уволил десять генералов, еще один застрелился — Залужный 15 декабря, 16:03 Валерий Залужный (Фото:Головнокомандувач ЗС України / Facebook)

Главнокомандующий украинскими силами Валерий Залужный заявил, что уволил десять генералов с начала российского вторжения. Также, по его словам, еще один застрелился.

«С начала войны я уволил десять из них (генералов — ред), потому что им было не до этого. Еще один застрелился», — сказал Залужный в интервью для The Economist.

Главнокомандующий при этом подчеркнул, что доверяет своим генералам и отдельно выделил командующего сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского.

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«Я доверяю Сырскому. Если он мне говорит, что ему нужна еще одна бригада, значит, ему действительно нужна еще одна бригада. Я, конечно, не думаю, что я самый умный здесь. Я должен слушать тех, кто находится на месте боевых действий. Потому что инициатива находится там», — отметил Залужный.