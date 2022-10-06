Ситуация на фронте сложная, но полностью контролируемая — Залужный
Валерий Залужный (Фото:Офис президента)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил оперативную обстановку с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом Залужный сообщил в Telegram.
«В ходе сегодняшнего телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонную операции Вооруженных сил Украины», — отметил он.
По словам главнокомандующего, «ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивающаяся по нашему плану». Также стороны «сверили часы» о состоянии обеспечения украинской армии вооружением и техникой.