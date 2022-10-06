Ситуация на фронте сложная, но полностью контролируемая — Залужный 6 октября, 19:56 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил оперативную обстановку с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

«В ходе сегодняшнего телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонную операции Вооруженных сил Украины», — отметил он.

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По словам главнокомандующего, «ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивающаяся по нашему плану». Также стороны «сверили часы» о состоянии обеспечения украинской армии вооружением и техникой.