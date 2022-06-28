270 артналетов, 32 авиаудара. Самые интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей — Залужный

28 июня, 13:48
Валерий Залужный (Фото:www.mil.gov.ua)

Валерий Залужный (Фото:www.mil.gov.ua)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на сегодняшний день наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей.

«Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей», — написал он в Facebook.

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По его словам, в этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес два ракетных и 32 авиационных удара.

«Ситуация очень сложная, но контролируемая. На нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабы которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей», — сказал он.

www.facebook.com/CinCAFU
Фото: www.facebook.com/CinCAFU

Залужный заявил, что «врага нужно уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится».

«И мы это можем сделать. Наши люди готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, но нам нужно больше оружия и боеприпасов», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=dSjMO8v10AA
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Валерий Залужный Война России против Украины

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