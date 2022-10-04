«ВСУ одолевают стереотипы». Залужный рассказал о роли женщин в украинской армии 4 октября, 22:34 Старшина команды связи Анастасия (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Современные Вооруженные силы Украины одолевают не только врага, но и стереотипы, в частности о том, что «женщины на корабле — к беде». Опыт показывает, что это лишь предубеждение.

Об этом написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, опубликовав видео о старшине команды связи Анастасии, которая с 2022 года служит на корабле.

«Корабль — это как живой механизм. Его нужно любить, отдаваться ему, и он отдастся тебе. Я считаю, нигде нет такого слаженного экипажа, как на корабле, ведь мы все здесь живем, это как наш дом», — говорит Анастасия.

Видео дня

У девушки трое подчиненных мужчин: двое старше 20 лет, один — младший. По словам военнослужащей, она сначала боялась, что к ней не будут относиться серьезно из-за гендерных стереотипов, и вышло наоборот: мужчины воспринимают ее с большим уважением.

Анастасия добавила, что ее мужем будет военный, и обязательно моряк, хотя сейчас ее главной целью остается работа, усовершенствование своих знаний.